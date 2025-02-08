«ПСЖ» — «Монако»: парижане забили свой третий мяч
Поделиться
В эти минуты проходит матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 23:05 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт – 3:1.
Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Витинья – 6' 1:1 Закария – 17' 2:1 Кварацхелия – 54' 3:1 Дембеле – 57' 4:1 Дембеле – 90'
На 57-й минуте игрок «ПСЖ» Усман Дембеле сделал счёт 3:1.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин остались на скамейке запасных.
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 50 очков за аналогичное количество игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2025
-
01:50
-
01:27
-
01:19
-
00:58
-
00:56
-
00:43
-
00:42
-
00:27
-
00:27
-
00:26
-
00:22
-
00:18
-
00:16
-
00:15
-
00:07
-
00:07
- 7 февраля 2025
-
23:45
-
23:41
-
23:32
-
23:25
-
23:19
-
23:17
-
23:13
-
23:11
-
23:04
-
22:54
-
22:45
-
22:44
-
22:30
-
22:26
-
22:24
-
22:17
-
22:16
-
22:15
-
22:14