Хвича Кварацхелия забил свой первый гол в составе «ПСЖ»
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Левый вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия забил свой первый гол в составе французского клуба. Грузинский футболист отличился в матче 21-го тура с «Монако».
Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. На момент написания новости в матче идёт 62-я минута, счёт 3:1 в пользу парижан.
Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. До этой игры Хвича провёл за «ПСЖ» три встречи во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В первой половине сезона Кварацхелия сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Витинья – 6' 1:1 Закария – 17' 2:1 Кварацхелия – 54' 3:1 Дембеле – 57' 4:1 Дембеле – 90'
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