Хвича Кварацхелия забил свой первый гол в составе «ПСЖ»

Левый вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия забил свой первый гол в составе французского клуба. Грузинский футболист отличился в матче 21-го тура с «Монако».

Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. На момент написания новости в матче идёт 62-я минута, счёт 3:1 в пользу парижан.

Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. До этой игры Хвича провёл за «ПСЖ» три встречи во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В первой половине сезона Кварацхелия сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.