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Комо — Ювентус 1:2, результат матча 24-го тура Серии А 7 февраля 2025 года

Дубль Коло Муани позволил «Ювентусу» обыграть «Комо» в матче Серии А
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Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Комо» и «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. В качестве главного арбитра встречи выступил Розарио Абиссо из Палермо. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 24-й тур
07 февраля 2025, пятница. 22:45 МСК
Комо
Комо
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Коло Муани – 34'     1:1 Диао – 45+1'     1:2 Коло Муани – 89'    

На 34-й минуте счёт во встрече открыл нападающий туринского клуба Рандаль Коло Муани. В компенсированное к первому тайму время нападающий «Комо» Ассане Диао восстановил равновесие. На 89-й минуте Коло Муани оформил дубль, забив с пенальти.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 43 очка за 24 матча. «Комо» заработал 22 очка после 24 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Наполи», у которого 54 очка за 23 игры.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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