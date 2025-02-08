Гол Кварацхелии помог «ПСЖ» разгромить «Монако» с Головиным, Сафонов остался в запасе

Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 23:05 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

На шестой минуте Витинья вывел «ПСЖ» вперёд, забив прямым ударом со штрафного. На 17-й минуте полузащитник «Монако» Денис Закария сравнял счёт, забив в ближний угол ворот голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы. На 54-й минуте грузинский вингер хозяев Хвича Кварацхелия забил второй мяч своей команды в ворота гостей. Спустя три минуты Усман Дембеле сделал счёт 3:1, а на 90-й минуте француз оформил дубль.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 63-й минуте, а вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл весь матч на скамейке запасных.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 21 матч. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 53 очков за аналогичное количество игр.