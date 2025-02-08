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Результаты матчей чемпионата Италии 7 февраля

Результаты матчей чемпионата Италии 7 февраля
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7 февраля в 24-м туре итальянской Серии А состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Италии 7 февраля:

  • «Комо» — «Ювентус» — 1:2.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Наполи», набравший 54 очка за 23 игры. На второй строчке располагается «Интер», который заработал 51 очко в 23 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Аталанта» с 47 очками после 23 матчей. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 13 очков, «Венеция» с 16 очками и «Парма», заработавшая 20 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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