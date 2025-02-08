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Результаты матчей чемпионата Испании 7 февраля

Результаты матчей чемпионата Испании 7 февраля
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7 февраля в 23-м туре испанской Примеры состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Испании 7 февраля:

  • «Райо Вальекано» — «Вальядолид» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры мадридский «Реал», набравший 49 очков за 22 игры. На второй строчке располагается столичный «Атлетико», который заработал 48 очков в 22 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании «Барселона» с 45 очками после 22 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 15 очков, «Валенсия» с 19 очками и «Алавес», заработавший 21 очко.

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