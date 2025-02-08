Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в концовке матча Кубка Англии с «Лестером»

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Лестера» Бобби де Кордова-Рид, поразив ворота Андре Онана на 42-й минуте встречи. Равенство в матче восстановил нидерландский форвард «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее, который отметился голом на 68-й минуте. Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр на 90+3-й минуте принёс победу своей команде.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду: