Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в концовке матча Кубка Англии с «Лестером»

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в концовке матча Кубка Англии с «Лестером»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Кубок Англии . 1/16 финала
07 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 де Кордова-Рид – 42'     1:1 Зиркзее – 68'     2:1 Магуайр – 90+3'    

Счёт в матче открыл нападающий «Лестера» Бобби де Кордова-Рид, поразив ворота Андре Онана на 42-й минуте встречи. Равенство в матче восстановил нидерландский форвард «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее, который отметился голом на 68-й минуте. Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр на 90+3-й минуте принёс победу своей команде.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Шанс для Аморима и Гвардиолы спасти сезон. Кто выиграет Кубок Англии?
Шанс для Аморима и Гвардиолы спасти сезон. Кто выиграет Кубок Англии?

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android