Результаты матчей чемпионата Франции 7 февраля
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7 февраля состоялись два матча 21-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня во французской Лиге 1.
Чемпионат Франции, 21-й тур, результаты матчей 7 февраля
- «Нант» — «Брест» — 0:2.
- «ПСЖ» — «Монако» — 4:1.
Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 21:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 2
Брест
Брест
0:1 Ажорк – 9' 0:2 Лис-Мелу – 90+6'
Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Витинья – 6' 1:1 Закария – 17' 2:1 Кварацхелия – 54' 3:1 Дембеле – 57' 4:1 Дембеле – 90'
Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», набравший 53 очка в 21 матче. У ближайшего преследователя парижан «Марселя» 40 очков и игра в запасе. Третью строчку с 37 очками в 21 матче занимает «Монако», на два очка от монегасков с матчем в запасе отстаёт «Лилль», топ-5 замыкает «Ницца» при 34 очках в 20 играх.
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