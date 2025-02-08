Результаты матчей чемпионата Франции 7 февраля

7 февраля состоялись два матча 21-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня во французской Лиге 1.

Чемпионат Франции, 21-й тур, результаты матчей 7 февраля

«Нант» — «Брест» — 0:2.

«ПСЖ» — «Монако» — 4:1.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», набравший 53 очка в 21 матче. У ближайшего преследователя парижан «Марселя» 40 очков и игра в запасе. Третью строчку с 37 очками в 21 матче занимает «Монако», на два очка от монегасков с матчем в запасе отстаёт «Лилль», топ-5 замыкает «Ницца» при 34 очках в 20 играх.

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