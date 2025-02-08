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Результаты матчей чемпионата Франции 7 февраля

Результаты матчей чемпионата Франции 7 февраля
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7 февраля состоялись два матча 21-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня во французской Лиге 1.

Чемпионат Франции, 21-й тур, результаты матчей 7 февраля

  • «Нант» — «Брест» — 0:2.
  • «ПСЖ» — «Монако» — 4:1.
Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 21:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 2
Брест
Брест
0:1 Ажорк – 9'     0:2 Лис-Мелу – 90+6'    
Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Витинья – 6'     1:1 Закария – 17'     2:1 Кварацхелия – 54'     3:1 Дембеле – 57'     4:1 Дембеле – 90'    

Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», набравший 53 очка в 21 матче. У ближайшего преследователя парижан «Марселя» 40 очков и игра в запасе. Третью строчку с 37 очками в 21 матче занимает «Монако», на два очка от монегасков с матчем в запасе отстаёт «Лилль», топ-5 замыкает «Ницца» при 34 очках в 20 играх.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

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