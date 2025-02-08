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ФИФА объявила о рекорде по расходам клубов в зимнее трансферное окно

ФИФА объявила о рекорде по расходам клубов в зимнее трансферное окно
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В ФИФА назвали общую сумму, которую потратили клубы в зимнее трансферное окно.

Как отмечается в отчёте организации, футбольные клубы совершили 5863 трансфера в январе на общую сумму $ 2,35 млрд. Данный показатель расходов является рекордным для зимнего трансферного окна. Отметим, что общее число переходов также стало рекордным.

Больше всех зимой потратили клубы из Англии ($ 621,6 млн). В топ-5 также попали команды из Германии ($ 295,7 млн), Италии ($ 223,8 млн), Франции ($ 209,7 млн) и Саудовской Аравии ($ 202,1 млн).

Напомним, в январе состоялось сразу несколько громких переходов. Например, вингер Хвича Кварацхелия сменил «Наполи» на «ПСЖ», нападающий Джон Дуран перебрался из «Астон Виллы» в «Аль-Наср», а защитник Абдукодир Хусанов стал футболистом «Манчестер Сити».

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