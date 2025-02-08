Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливай Гарсия затруднился назвать имена хотя бы трёх игроков «Спартака»

Ливай Гарсия затруднился назвать имена хотя бы трёх игроков «Спартака»
Комментарии

Новоиспечённый нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался о своём переходе в московский клуб.

«Чувствую себя взволнованным. Счастлив здесь находиться. Знаю многое про РПЛ. Многое изменилось после введения санкций, но я с нетерпением жду дебюта за новый клуб.

Могу ли назвать трёх футболистов «Спартака»? Я знаю игроков, но вы застали меня врасплох. Знаю Шамара, но он уже покинул команду. Сегодня я встретил Рябчука», — сказал Гарсия в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Самый дорогой трансфер в истории «Спартака»! Гарсия учился у легендарных нападающих
Самый дорогой трансфер в истории «Спартака»! Гарсия учился у легендарных нападающих
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android