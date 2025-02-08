Ливай Гарсия затруднился назвать имена хотя бы трёх игроков «Спартака»

Новоиспечённый нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался о своём переходе в московский клуб.

«Чувствую себя взволнованным. Счастлив здесь находиться. Знаю многое про РПЛ. Многое изменилось после введения санкций, но я с нетерпением жду дебюта за новый клуб.

Могу ли назвать трёх футболистов «Спартака»? Я знаю игроков, но вы застали меня врасплох. Знаю Шамара, но он уже покинул команду. Сегодня я встретил Рябчука», — сказал Гарсия в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.