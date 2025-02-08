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Евгений Ловчев высказался о ситуации Антона Зиньковского в «Спартаке»

Евгений Ловчев высказался о ситуации Антона Зиньковского в «Спартаке»
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Экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал текущую ситуацию в клубе для 28-летнего левого вингера красно-белых Антона Зиньковского.

«Что‑то с ним происходит, ни один тренер в него не поверил. Во время матча Станкович именно к нему подошёл и что‑то говорил. Это посыл: «Парень, давай, мы всё равно от тебя что‑то хотим». А он в матче с «Динамо» практически ничего не сделал хорошего. Никто не знает, что с ним происходит. Всё время нужно вырывать своё место, брать и творить на поле. Он как будто перестал бороться в «Спартаке» за место в составе», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года, сумма трансферной компенсации по данным портала Transfermarkt составила € 3,2 млн. В осенней части текущего сезона вингер сыграл за красно-белых в 13 матчах во всех турнирах (семь — в РПЛ) и отметился тремя ассистами в Кубке России.

В матче межсезонного Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским «Динамо» 7 февраля (1:0) Зиньковский вышел на замену на 69-й минуте и не отметился результативными действиями.

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