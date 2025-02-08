Матвей Сафонов и Александр Головин пообщались после матча «ПСЖ» — «Монако»

Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 23:05 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин пообщались после окончания матча.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 21 матч. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 53 очков за аналогичное количество игр.

Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском: