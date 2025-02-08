Матвей Сафонов и Александр Головин пообщались после матча «ПСЖ» — «Монако»
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Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 23:05 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.
Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Витинья – 6' 1:1 Закария – 17' 2:1 Кварацхелия – 54' 3:1 Дембеле – 57' 4:1 Дембеле – 90'
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин пообщались после окончания матча.
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 21 матч. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 53 очков за аналогичное количество игр.
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Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском:
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