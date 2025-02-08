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Хвича Кварацхелия отреагировал на свой первый гол в составе «ПСЖ»

Хвича Кварацхелия отреагировал на свой первый гол в составе «ПСЖ»
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Грузинский вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия прокомментировал свой первый гол в составе новой команды. Напомним, футболист отличился в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:1).

Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Витинья – 6'     1:1 Закария – 17'     2:1 Кварацхелия – 54'     3:1 Дембеле – 57'     4:1 Дембеле – 90'    

«Это лучшее чувство — забивать на этом стадионе, при наших болельщиках. Я хотел, чтобы первый гол случился быстро. Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь невероятной команде. Все относятся ко мне очень хорошо, я счастлив быть здесь», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.

Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. В первой половине сезона Кварацхелия сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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