Хвича Кварацхелия отреагировал на свой первый гол в составе «ПСЖ»

Грузинский вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия прокомментировал свой первый гол в составе новой команды. Напомним, футболист отличился в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Монако» (4:1).

«Это лучшее чувство — забивать на этом стадионе, при наших болельщиках. Я хотел, чтобы первый гол случился быстро. Нужно и дальше упорно работать, чтобы помочь невероятной команде. Все относятся ко мне очень хорошо, я счастлив быть здесь», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.

Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. В первой половине сезона Кварацхелия сыграл 19 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Кварацхелия забивает Сафонову на тренировке «ПСЖ»: