Марцел Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка дал комментарий по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«У нас были проблемы в моментах, когда мы забирали мяч в середине поля и ошибались при выходе в атаку. Было много ситуаций, когда мы могли быстрее расставаться с мячом, быстрее его двигать. Не хочу оправдывать это большими нагрузками. У кого-то сейчас есть силы на 60 минут игры, у кого-то побольше. Но это профессиональные футболисты, и это их работа», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Московское «Динамо» заняло третье место в группе 1 межсезонного Зимнего Кубка РПЛ, уступив с одинаковым счётом 0:1 «Краснодару» и «Спартаку». 10 февраля бело-голубые проведут матч с «Ростовом» за общее пятое место на турнире.

Единственный гол в матче «Динамо» — «Спартак» был забит в результате ошибки центрального защитника бело-голубых Николаса Маричаля, сильно направившего скачущий мяч в створ собственных ворот.

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