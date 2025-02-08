Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим прокомментировал камбэк «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Англии с «Лестером»

Аморим прокомментировал камбэк «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Англии с «Лестером»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу команды в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Лестером». Напомним, «красные дьяволы» проигрывали по ходу встречи, но смогли переломить ситуацию и вырвать победу.

Кубок Англии . 1/16 финала
07 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 де Кордова-Рид – 42'     1:1 Зиркзее – 68'     2:1 Магуайр – 90+3'    

«Мы должны были верить до конца, но эта игра не имеет ничего общего с Ферги-тайм. Думаю, мы должны играть намного лучше, как с мячом, так и без мяча.

В начале у нас не было энергии, особенно в первом тайме. Во втором тайме мы стали играть немного лучше, с большей скоростью, выигрывали подборы. Нам удалось переломить ситуацию, так что это хороший результат, но не хорошая игра», — приводит слова Аморима BBC.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Совладелец «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Гарри Кейна — TBR Football

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android