Аморим прокомментировал камбэк «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Англии с «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу команды в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Лестером». Напомним, «красные дьяволы» проигрывали по ходу встречи, но смогли переломить ситуацию и вырвать победу.

«Мы должны были верить до конца, но эта игра не имеет ничего общего с Ферги-тайм. Думаю, мы должны играть намного лучше, как с мячом, так и без мяча.

В начале у нас не было энергии, особенно в первом тайме. Во втором тайме мы стали играть немного лучше, с большей скоростью, выигрывали подборы. Нам удалось переломить ситуацию, так что это хороший результат, но не хорошая игра», — приводит слова Аморима BBC.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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