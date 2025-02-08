Марцел Личка оценил курьёзный автогол «Динамо» в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал автогол защитника бело-голубых Николаса Маричаля, который принёс победу «Спартаку» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ (0:1).

«Это была случайность. Нико мог решить эпизод по-другому. Он зачем-то развернулся назад и отдал пас, не видя, где находится вратарь. У него был запас в несколько метров, так что не нужно было паниковать и разобраться спокойнее. Такие ошибки случаются даже у больших игроков, так что хорошо, что это произошло в контрольной игре, а не в официальной», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Единственный гол в матче «Динамо» — «Спартак» был забит в результате ошибки уругвайского центрального защитника бело-голубых Николаса Маричаля, сильно направившего скачущий мяч в створ собственных ворот. Голкипер Игорь Лещук не смог справиться с такой передачей, от его ноги мяч отлетел в перекладину и отскочил в сетку.

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