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Марцел Личка высказался об игре Константина Тюкавина в матче «Динамо» — «Спартак»

Марцел Личка высказался об игре Константина Тюкавина в матче «Динамо» — «Спартак»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос об игре нападающего Константина Тюкавина в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Маричаль – 32'    

— Пока молчит Константин Тюкавин. Что у него не получается?
— Сегодня у него были ситуации, где он мог бы сыграть по-другому. Работа нападающего – это забивать голы. Надеюсь, что все свои мячи он оставит на вторую часть сезона, — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Московское «Динамо» завершило групповой этап межсезонного Зимнего Кубка РПЛ без забитых мячей, уступив с одинаковым счётом 0:1 «Краснодару» и «Спартаку». 22-летний нападающий Константин Тюкавин игру с красно-белыми начал в стартовом составе и был заменён на 62-й минуте. В осенней части сезона на его счету восемь голов и три результативных паса в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ

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