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Александр Головин объяснил, почему не стал капитаном в «Монако»

Александр Головин объяснил, почему не стал капитаном в «Монако»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил, почему ещё не стал капитаном в стане монегасков.

«Да, честно говоря, не знаю. Мы общались на эту тему перед сезоном, вот этим сезоном, и решили, что будет капитан Закария, потому что он, в принципе, знает очень много языков, а у нас в команде какая-то группа людей на одном говорит, а другая — на другом, и так сложилось, что он знает буквально 4-5 языков, в принципе, прям идеально, и поэтому решили, что в этом плане ему будет легче коммуницировать», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.

В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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