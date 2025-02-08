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Головин заявил, что ему приходится играть через боль в нынешнем сезоне

Головин заявил, что ему приходится играть через боль в нынешнем сезоне
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин после поражения в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» (1:4) рассказал о состоянии лодыжки.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Витинья – 6'     1:1 Закария – 17'     2:1 Кварацхелия – 54'     3:1 Дембеле – 57'     4:1 Дембеле – 90'    

«Прямо сегодня гораздо лучше, очень давно уже болит. Боли то приходят, делают какие-то процедуры, пытаемся как-то побороть эту ситуацию, понято что и как правильно делать. Эту неделю прям очень хорошо, и я надеюсь, что так и продолжится.

Как играть через боль? Бывало по-разному в течение сезона, приходилось какие-то обезболивающие пить, были ситуации когда паузу брал, когда в принципе терпеть невозможно было. Бывает чуть меньше болит, и в принципе можно потерпеть и сыграть игру. Но в любом случае это мешает», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.

В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 21 матч. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 53 очков за аналогичное количество игр.

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