Головин заявил, что ему приходится играть через боль в нынешнем сезоне

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин после поражения в матче 21-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» (1:4) рассказал о состоянии лодыжки.

«Прямо сегодня гораздо лучше, очень давно уже болит. Боли то приходят, делают какие-то процедуры, пытаемся как-то побороть эту ситуацию, понято что и как правильно делать. Эту неделю прям очень хорошо, и я надеюсь, что так и продолжится.

Как играть через боль? Бывало по-разному в течение сезона, приходилось какие-то обезболивающие пить, были ситуации когда паузу брал, когда в принципе терпеть невозможно было. Бывает чуть меньше болит, и в принципе можно потерпеть и сыграть игру. Но в любом случае это мешает», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.

В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 21 матч. «ПСЖ» располагается на первой строчке, заработав 53 очков за аналогичное количество игр.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10: