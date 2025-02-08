Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сид Ахмед Айссауи покинул ЦСКА и перешёл в «МК Алжир»

Сид Ахмед Айссауи покинул ЦСКА и перешёл в «МК Алжир»
Комментарии

Алжирский клуб «МК Алжир» объявил о переходе 20-летнего полузащитника московского ЦСКА Сид Ахмеда Айссауи.

Как сообщает пресс-служба команды, стороны договорились о шестимесячной аренде с правом выкупа.

Ранее игрок выступал на правах аренды в составе молдавского «Шерифа».

Напомним, ЦСКА объявил о трансфере Айссауи в феврале прошлого года. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс. Алжирский футболист так и не дебютировал в составе московских армейцев.

Сид Ахмед Айссауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ», летом 2022 года перебрался в молодёжную команду «УСМ Алжир».

Материалы по теме
ЦСКА берёт лучшего бомбардира Бразилии. А ведь его клуб отказался от продаж в Россию!
ЦСКА берёт лучшего бомбардира Бразилии. А ведь его клуб отказался от продаж в Россию!

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android