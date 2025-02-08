Сид Ахмед Айссауи покинул ЦСКА и перешёл в «МК Алжир»

Алжирский клуб «МК Алжир» объявил о переходе 20-летнего полузащитника московского ЦСКА Сид Ахмеда Айссауи.

Как сообщает пресс-служба команды, стороны договорились о шестимесячной аренде с правом выкупа.

Ранее игрок выступал на правах аренды в составе молдавского «Шерифа».

Напомним, ЦСКА объявил о трансфере Айссауи в феврале прошлого года. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс. Алжирский футболист так и не дебютировал в составе московских армейцев.

Сид Ахмед Айссауи является воспитанником алжирских академий «УСМ Блида» и «Академия ФАФ», летом 2022 года перебрался в молодёжную команду «УСМ Алжир».

Самые титулованные футбольные клубы России: