Ильзат Ахметов прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» на Winline Зимнем Кубке РПЛ

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов дал комментарий по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (2:1), в котором был признан лучшим игроком.

«Самое главное, что команда выиграла. Конечно, это неофициальные игры, но в каждом матче мы хотим побеждать, выигрывать, вне зависимости от игры. Считаю, провели неплохой матч, но есть к чему стремиться, есть ошибки, над которыми тоже нужно работать. Будем разбирать их и улучшать свою игру», — приводит слова Ахметова официальный сайт «Зенита».

Ильзат Ахметов начал межсезонный матч с «Ростовом» в стартовом составе и сыграл в нём первый тайм. На 34-й минуте игры футболист открыл счёт, вторым касанием отправив мяч в сетку головой после фланговой подачи Андрея Мостового.

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