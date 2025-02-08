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Ильзат Ахметов прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» на Winline Зимнем Кубке РПЛ

Ильзат Ахметов прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» на Winline Зимнем Кубке РПЛ
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов дал комментарий по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (2:1), в котором был признан лучшим игроком.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ахметов – 34'     0:2 Гонду – 85'     1:2 Радченко – 89'    

«Самое главное, что команда выиграла. Конечно, это неофициальные игры, но в каждом матче мы хотим побеждать, выигрывать, вне зависимости от игры. Считаю, провели неплохой матч, но есть к чему стремиться, есть ошибки, над которыми тоже нужно работать. Будем разбирать их и улучшать свою игру», — приводит слова Ахметова официальный сайт «Зенита».

Ильзат Ахметов начал межсезонный матч с «Ростовом» в стартовом составе и сыграл в нём первый тайм. На 34-й минуте игры футболист открыл счёт, вторым касанием отправив мяч в сетку головой после фланговой подачи Андрея Мостового.

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ

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