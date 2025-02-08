«Спартак» побил клубный рекорд по тратам на трансферы за сезон — Transfermarkt

Московский «Спартак» побил клубный рекорд по тратам на приобретение игроков за один сезон. Об этом сообщает интернет-портал Transfermarkt.

По информации источника, красно-белые в нынешнем сезоне потратили на приобретение футболистов € 47,1 млн. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2019/20 — € 42,5 млн.

Ранее «Спартак» объявил о трансфере 27-летнего нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсии из афинского АЕКа. Контракт с форвардом рассчитан до лета 2028 года. Игрок будет выступать под 11-м номером.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.