Ильзат Ахметов назвал плюсы состава с русскоговорящими игроками «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (2:1) рассказал о положительных моментах игры в одном составе с футболистами, говорящими на русском языке.

— Сегодня вместе с вами в первом тайме вышли практически все русскоговорящие игроки. Скажите, с точки зрения взаимопонимания в коллективе это проще?

— Конечно. Подсказ имеет большое значение на поле, когда ты уверено идёшь и тебе говорят, что ты справа, слева или чтобы шёл вперёд. И ты знаешь, что тебя подстрахуют. В игре это очень важно, большое значение имеет. В этом плане дополнительный плюс, что каждый понимает друг друга. Но наши иностранцы знают базовые слова и понимают, что от них требуется на поле. Все понимают друг друга, — приводит слова Ахметова официальный сайт «Зенита».

В межсезонном матче «Ростов» — «Зенит» (1:2) хавбек Ильзат Ахметов вышел в стартовом составе вместе с Евгением Латышонком, Дмитрием Чистяковым, Юрием Горшковым, Страхиней Эраковичем, Нуралы Алипом, Никитой Лобовым, Родригао, Александром Ерохиным, Андреем Мостовым и Александром Соболевым. На 34-й минуте игры Ахметов открыл счёт, получив фланговый пас от Андрея Мостового.

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