Экс-голкипер ЦСКА Илья Помазун высказался о своём дебюте за «Спартак»

Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун высказался о своём дебюте за красно-белых в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ со столичным «Динамо» (1:0). Голкипер появился на поле на 69-й минуте.

— Наверняка прокручивали в голове момент дебюта за «Спартак»?

— Мне два дня назад сказали, что я могу сыграть минут 20, чтобы почувствовать игровой ритм. Долгое время был без игровой практики, сыграл на чисто, команда выиграла, вышла в финал, супер, двигаемся дальше.

— Несколько хороших спасений вы совершили. Придает ли это уверенность для будущих матчей?

— Конечно, приятно, что отыграл на ноль, самое главное, что команда выиграла, — сказал Помазун в эфире «Матч ТВ».

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.