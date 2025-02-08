Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ильзат Ахметов рассказал, что говорил ему Сергей Семак во время матча «Ростов» — «Зенит»

Ильзат Ахметов рассказал, что говорил ему Сергей Семак во время матча «Ростов» — «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (2:1) ответил на вопрос об обращённых к нему словах главного тренера Сергея Семака во время игры.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ахметов – 34'     0:2 Гонду – 85'     1:2 Радченко – 89'    

— Ильзат, по ходу матча к вам достаточно часто обращался Сергей Богданович. Если не секрет, о чём он вам говорил?
— Честно, не слышал, чтобы часто обращался, но какие-то моменты были — подправлял, подсказывал. Это рабочие моменты, связанные в основном со стандартами, — приводит слова Ахметова официальный сайт «Зенита».

Ильзат Ахметов начал межсезонный матч с «Ростовом» в стартовом составе и сыграл в нём первый тайм. На 34-й минуте игры футболист открыл счёт, вторым касанием отправив мяч в сетку головой после фланговой подачи Андрея Мостового.

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ

Видео: Кержаков сравнил «Зенит» Спаллетти и Семака

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android