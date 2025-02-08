Ильзат Ахметов рассказал, что говорил ему Сергей Семак во время матча «Ростов» — «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов после матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (2:1) ответил на вопрос об обращённых к нему словах главного тренера Сергея Семака во время игры.

— Ильзат, по ходу матча к вам достаточно часто обращался Сергей Богданович. Если не секрет, о чём он вам говорил?

— Честно, не слышал, чтобы часто обращался, но какие-то моменты были — подправлял, подсказывал. Это рабочие моменты, связанные в основном со стандартами, — приводит слова Ахметова официальный сайт «Зенита».

Ильзат Ахметов начал межсезонный матч с «Ростовом» в стартовом составе и сыграл в нём первый тайм. На 34-й минуте игры футболист открыл счёт, вторым касанием отправив мяч в сетку головой после фланговой подачи Андрея Мостового.

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