Лусиано Гонду прокомментировал матч «Зенита» с «Ростовом» и свой победный гол

Нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду дал комментарий по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (2:1), в котором отметился победным голом.

— Тяжёлый получился для вас матч — в первую очередь из-за погоды. Поделитесь впечатлениями.

— Действительно, игра непростая, ровно такая же, как и первый матч на Winline Зимнем кубке РПЛ против ЦСКА. Соперники качественные, сильные, поэтому неудивительно — другой игры мы и не ожидали. Не могу сказать, что сегодняшний климат как-то повлиял на игру: конечно, влажность сегодня была выше, чем во время первой игры, но в целом нормально. Главное, что мы победили. Уверен, что эта игра послужит нашей общей подготовке. Я рад, что забил, — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

Аргентинский форвард Лусиано Гонду в межсезонном матче с «Ростовом» (2:1) вышел на поле в перерыве матча при счёте 1:0 и отыграл до финального свистка. На 85-й минуте игры футболист забил второй мяч сине-бело-голубых, установив счёт 2:0, по итогу встречи этот гол стал для «Зенита» победным.

Видео: «Зенит» представил Гонду в филармонии