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Лусиано Гонду прокомментировал матч «Зенита» с «Ростовом» и свой победный гол

Лусиано Гонду прокомментировал матч «Зенита» с «Ростовом» и свой победный гол
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Нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду дал комментарий по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (2:1), в котором отметился победным голом.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ахметов – 34'     0:2 Гонду – 85'     1:2 Радченко – 89'    

— Тяжёлый получился для вас матч — в первую очередь из-за погоды. Поделитесь впечатлениями.
— Действительно, игра непростая, ровно такая же, как и первый матч на Winline Зимнем кубке РПЛ против ЦСКА. Соперники качественные, сильные, поэтому неудивительно — другой игры мы и не ожидали. Не могу сказать, что сегодняшний климат как-то повлиял на игру: конечно, влажность сегодня была выше, чем во время первой игры, но в целом нормально. Главное, что мы победили. Уверен, что эта игра послужит нашей общей подготовке. Я рад, что забил, — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

Аргентинский форвард Лусиано Гонду в межсезонном матче с «Ростовом» (2:1) вышел на поле в перерыве матча при счёте 1:0 и отыграл до финального свистка. На 85-й минуте игры футболист забил второй мяч сине-бело-голубых, установив счёт 2:0, по итогу встречи этот гол стал для «Зенита» победным.

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ

Видео: «Зенит» представил Гонду в филармонии

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