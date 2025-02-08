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Михаил Мудрик может быть дисквалифицирован, даже если проба «В» окажется отрицательной

Михаил Мудрик может быть дисквалифицирован, даже если проба «В» окажется отрицательной
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Футбольная ассоциация Англии (ФА) может наказать вингера «Челси» Михаила Мудрика, даже если его проба «В» будет отрицательна, сообщает журнаоист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

В случае, если вторая проба на допинг окажется отрицательной, ФА будет принимать самостоятельное решение. Ассоциация может либо отменить временную дисквалификацию Мудрика и наказание, либо отстранить Михаила от матчей, но, вероятно, на меньший период времени, чем в случае получения положительной пробы.

Как ранее уже сообщалось, в случае, если проба «В» будет положительной, украинцу грозит отстранение от футбола на срок до четырёх лет.

В этом сезоне Мудрик забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 15 матчах на клубном уровне.

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