Михаил Мудрик может быть дисквалифицирован, даже если проба «В» окажется отрицательной

Футбольная ассоциация Англии (ФА) может наказать вингера «Челси» Михаила Мудрика, даже если его проба «В» будет отрицательна, сообщает журнаоист Бен Джейкобс в своих соцсетях.
В случае, если вторая проба на допинг окажется отрицательной, ФА будет принимать самостоятельное решение. Ассоциация может либо отменить временную дисквалификацию Мудрика и наказание, либо отстранить Михаила от матчей, но, вероятно, на меньший период времени, чем в случае получения положительной пробы.
Как ранее уже сообщалось, в случае, если проба «В» будет положительной, украинцу грозит отстранение от футбола на срок до четырёх лет.
В этом сезоне Мудрик забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 15 матчах на клубном уровне.
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