Тренер «МЮ» Аморим объяснил желание прекратить сотрудничество с Маркусом Рашфордом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал переход форварда команды Маркуса Рашфорда на правах аренды в «Астон Виллу».

— А что, если у вас есть, скажем, пять или десять игроков, которые не понимают ваших взглядов? Вы бы их тоже выгнали? Потому что тогда у вас внезапно остается только половина команды, из которой можно выбирать?

— Нет, это не так. Давайте сосредоточимся на этом случае. Дело в том, что некоторые ребята не адаптируются к тому, как я вижу футбол. Другие ребята адаптируются, и мы пытаемся строить команду.

— То есть он фактически сказал вам, что в принципе не согласен с вашими идеями о футболе? Вот в чем была проблема?

— Нет, вы же знаете, как это бывает. Это то, что вы ощущаете как тренер и как игрок. Так что это вполне нормально. Это случается с многими тренерами, и важно то, что я здесь говорю, что это было моё решение. Как и с Антони – это было моё решение сделать эти аренды и оставить некоторых игроков, даже без каких-либо трансферов. Так что я просто здесь повторю, что это было моё решение», — приводит слова Аморима официальный сайт «МЮ».

Напомним, при Амориме 27-летний нападающий перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед». Действующее трудовое соглашение Рашфорда с манкунианцами рассчитано до 2028 года.

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