Серхио Рамос объяснил свой необычный выбор 93-го номера в новом клубе, упомянув «Реал»

Защитник «Монтеррея» Серхио Рамос рассказал, почему выбрал 93-й номер в новой команде.

«93-я минута была моим лучшим моментом, и это дань уважения всему «Реалу» и моей карьере. Какой хороший способ разделить это со всеми вами, с Мексикой, Монтерреем и с нашими фанатами», – приводит слова Рамоса DAZN.

Напоним, на 90+3-й минуте защитник, тогда выступавший за «Реал», сравнял счёт в финале ЛЧ-2013/14 с «Атлетико». В итоге «Реал» выиграл матч в дополнительное время со счётом 4:1.

Серхио Рамос присоединился к «Монтеррею» на правах свободного агента. Летом центрбек покинул «Севилью» и с тех пор оставался без клуба.

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