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«Реал» хочет приобрести одну из главных звёзд «Арсенала» — RMC Sport

«Реал» хочет приобрести одну из главных звёзд «Арсенала» — RMC Sport
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Мадридский «Реал» намерен усилить защитное звено своей команды, сообщает RMC Sport.

По информации источника, приоритетом мадридцев является центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба.

Источник сообщает, что «канониры» вряд ли захотят продавать француза, которого они считают лучшим центрбеком в мире. Ожидается, что «Арсенал» запросит за Салиба сумму, которая точно сдержит «Реал» от его подписания.

В кулуарах лондонского клуба ходят слухи, что если 23-летний Салиба всё-таки уйдет, то станет самым дорогим защитником в истории.

В текущем сезоне Салиба забил два гола в 33 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 80 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века

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