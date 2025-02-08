Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, останется ли в «Ливерпуле» после истечения контракта

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал своё будущее.

«Что принесёт будущее, у меня нет представления. Тот, кто говорит, что что-то знает, не знает вообще ничего!» – приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Контракт нидерландского игрока с «мерсисайдцами» рассчитан до будущего лета. «Ливерпуль» купил его зимой 2018 года за € 84,5 млн из «Саутгемптона».

За этот период он принял участие в 302 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн. На текущий момент защитнику 33 года.

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