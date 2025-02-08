«Челси» включил отстранённого за допинг Мудрика в заявку на плей-офф Лиги конференций

Украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который провалил допинг-тест, попал в заявку команды на плей-офф Лиги конференций. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Кроме Мудрика, в заявку попал Коул Палмер, который не был включён в состав на групповом этапе турнира, защитник Трево Чалоба, которого отозвали из аренды в «Кристал Пэлас», и новичок Матис Амугу, которого приобрели у «Сент-Этьена».

Ранее сообщалось, что в Мудрик ожидает результатов исследования второй допинг-пробы. В случае получения положительного результата украинец может быть отстранён от футбола на срок до четырёх лет.

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