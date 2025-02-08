Лусиано Гонду оценил значимость выхода «Зенита» в финал межсезонного турнира

Нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о выходе сине-бело-голубых в финал Winline Зимнего Кубка РПЛ, где петербуржцы встретятся с московским «Спартаком».

— Несмотря на то что турнир товарищеский, приятно оказаться в финале?

— Конечно! Да, матчи носят подготовительный характер, и самое главное их предназначение — качественно подвести всех участников к официальным играм, но, с другой стороны, все хотят побеждать, и мы понимаем, какая ответственность всегда лежит перед «Зенитом». В каждой игре важно добиваться максимума. Мне кажется, сегодня мы максимально воспользовались своими моментами, шансами и пока что уверено идём по турниру и побеждаем. Конечно, нам хочется победить, а кому не хочется! И мы приложим все усилия для этого. Но, повторюсь, для нас в первую очередь это подготовительный процесс, — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

7 февраля «Зенит» одержал победу со счётом 2:1 в матче группового этапа Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом», аргентинский нападающий Лусиано Гонду отметился забитым голом. Этот результат позволил сине-бело-голубым набрать в группе пять очков, опередить ЦСКА и занять первое место, что привело к выходу в финал турнира. За общую победу петербуржцы поспорят с московским «Спартаком», игра состоится 11 февраля.

Видео: Почему на эмблеме «Зенита» две звезды