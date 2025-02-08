Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лусиано Гонду оценил значимость выхода «Зенита» в финал межсезонного турнира

Лусиано Гонду оценил значимость выхода «Зенита» в финал межсезонного турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду высказался о выходе сине-бело-голубых в финал Winline Зимнего Кубка РПЛ, где петербуржцы встретятся с московским «Спартаком».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ахметов – 34'     0:2 Гонду – 85'     1:2 Радченко – 89'    

— Несмотря на то что турнир товарищеский, приятно оказаться в финале?
— Конечно! Да, матчи носят подготовительный характер, и самое главное их предназначение — качественно подвести всех участников к официальным играм, но, с другой стороны, все хотят побеждать, и мы понимаем, какая ответственность всегда лежит перед «Зенитом». В каждой игре важно добиваться максимума. Мне кажется, сегодня мы максимально воспользовались своими моментами, шансами и пока что уверено идём по турниру и побеждаем. Конечно, нам хочется победить, а кому не хочется! И мы приложим все усилия для этого. Но, повторюсь, для нас в первую очередь это подготовительный процесс, — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

7 февраля «Зенит» одержал победу со счётом 2:1 в матче группового этапа Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом», аргентинский нападающий Лусиано Гонду отметился забитым голом. Этот результат позволил сине-бело-голубым набрать в группе пять очков, опередить ЦСКА и занять первое место, что привело к выходу в финал турнира. За общую победу петербуржцы поспорят с московским «Спартаком», игра состоится 11 февраля.

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ

Видео: Почему на эмблеме «Зенита» две звезды

Материалы по теме
Лусиано Гонду прокомментировал матч «Зенита» с «Ростовом» и свой победный гол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android