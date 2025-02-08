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В «Барселоне» определились с преемником вратаря тер Штегена. Ему 16 лет — El Nacional

В «Барселоне» определились с преемником вратаря тер Штегена. Ему 16 лет — El Nacional
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В каталонской «Барселоне» нашли потенциального преемника немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена, сообщает El Nacional.

По информации источника, им является 16-летний воспитанник «сине-гранатовых» Икер Родригес. Футболист выступает за команду U-18 и успел дебютировать за молодёжную сборную Испании. В «Барселоне» считают, что он имеет огромный потенциал и отмечают сходство с тер Штегеном в его игре.

В клубе довольны игрой как Иньяки Пеньи, так и Войцеха Щенсны, но не видят в них потенциальную замену Марку-Андре.

Напомним, на данный момент тер Штеген продолжает восстановление от тяжёлой травмы.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

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