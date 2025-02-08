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8 февраля главные новости спорта, хоккей, футбол, теннис, баскетбол, НХЛ, НБА

«ПСЖ» с голом Хвичи разгромил «Монако», Рублёв проиграл в Роттердаме. Главное к утру
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Дебютный гол Хвичи Кварацхелии помог «Пари Сен-Жермен» разгромить «Монако» в центральном матче тура Лиги 1, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира ATP-500 в Роттердаме, «Манчестер Юнайтед» вырвал победу в концовке матча 1/16 финала Кубка Англии с «Лестером». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Кварацхелии помог «ПСЖ» разгромить «Монако» с Головиным, Сафонов остался в запасе.
  2. Андрей Рублёв проиграл Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира ATP-500 в Роттердаме.
  3. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу в концовке матча Кубка Англии с «Лестером».
  4. «Рейнджерс» проиграли «Питтсбургу» без Кросби и Малкина, у Шестёркина — 23 сейва.
  5. Карлос Алькарас без проблем вышел в полуфинал турнира в Роттердаме.
  6. Анастасия Потапова переиграла Эллу Зайдель и вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке.
  7. «Челси» включил отстранённого за допинг Мудрика в заявку на плей-офф Лиги конференций.
  8. 52 очка Уильямса и Гилджес-Александера принесли лидеру НБА «Оклахоме» победу над «Торонто».
  9. Александр Овечкин — в шаге от повторения редчайшего достижения трёх легенд НХЛ.
  10. Четыре очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Эдмонтон» в результативном матче НХЛ.
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