«ПСЖ» с голом Хвичи разгромил «Монако», Рублёв проиграл в Роттердаме. Главное к утру
Дебютный гол Хвичи Кварацхелии помог «Пари Сен-Жермен» разгромить «Монако» в центральном матче тура Лиги 1, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира ATP-500 в Роттердаме, «Манчестер Юнайтед» вырвал победу в концовке матча 1/16 финала Кубка Англии с «Лестером». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Кварацхелии помог «ПСЖ» разгромить «Монако» с Головиным, Сафонов остался в запасе.
- Андрей Рублёв проиграл Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира ATP-500 в Роттердаме.
- «Манчестер Юнайтед» вырвал победу в концовке матча Кубка Англии с «Лестером».
- «Рейнджерс» проиграли «Питтсбургу» без Кросби и Малкина, у Шестёркина — 23 сейва.
- Карлос Алькарас без проблем вышел в полуфинал турнира в Роттердаме.
- Анастасия Потапова переиграла Эллу Зайдель и вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке.
- «Челси» включил отстранённого за допинг Мудрика в заявку на плей-офф Лиги конференций.
- 52 очка Уильямса и Гилджес-Александера принесли лидеру НБА «Оклахоме» победу над «Торонто».
- Александр Овечкин — в шаге от повторения редчайшего достижения трёх легенд НХЛ.
- Четыре очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Эдмонтон» в результативном матче НХЛ.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии