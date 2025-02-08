«ПСЖ» с голом Хвичи разгромил «Монако», Рублёв проиграл в Роттердаме. Главное к утру

Дебютный гол Хвичи Кварацхелии помог «Пари Сен-Жермен» разгромить «Монако» в центральном матче тура Лиги 1, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира ATP-500 в Роттердаме, «Манчестер Юнайтед» вырвал победу в концовке матча 1/16 финала Кубка Англии с «Лестером». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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