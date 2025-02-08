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Комличенко рассказал, что футболисты «Ростова» подарили Карпину на день рождения

Комличенко рассказал, что футболисты «Ростова» подарили Карпину на день рождения
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о подарке главному тренеру Валерию Карпину от футболистов на прошедший день рождения.

— У Валерия Карпина был день рождения. В прошлый раз подарили 12-летний напиток. Что в этот раз?
— Что-то похожее (улыбается). Классика.

— Ничего нового не придумали?
— А зачем классику менять? Менять не стали (смеётся), — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

2 февраля 2025 года главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину исполнилось 56 лет. Специалист возглавляет жёлто-синих с декабря 2017 года за вычетом периода с августа 2021 года по март 2022 года, во время которого Карпин работал только в сборной России.

Видео: Валерий Карпин играет с детьми на отдыхе

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