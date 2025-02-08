Рябчук: Ливай Гарсия создавал много проблем, когда мы играли друг против друга

Левый защитник «Спартака» Олег Рябчук поделился мнением о новоиспечённом нападающем красно-белых Ливае Гарсии, который перешёл в московский клуб из греческого АЕКа.

«Я пересекался с Ливаем Гарсией в Греции. Очень много раз играли друг против друга. Могу сказать, что он очень хороший футболист, крепкий и быстрый нападающий. Он создавал очень много проблем «Олимпиакосу», когда мы играли друг против друга», — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Рябчук выступал в составе «Олимпиакоса» с 2021 по 2023 год. За этот период он принял участие в 120 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и 10 результативными передачами.

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