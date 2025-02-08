«А наш Лев Яшин?» Кобелев отреагировал на слова Роналду про лучшего футболиста в истории

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал слова нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду о том, что он — лучший футболист в истории.

«У каждого времени что-то лучшее — своё. Век футболиста короток, Криштиану его отодвигает и не собирается, по-моему, заканчивать. Конечно, в этот отрезок они с Месси были лучшими, поэтому и получали «Золотые мячи». Ну и до него были футболисты… А Пеле? Марадона? А наш Лев Иванович Яшин? И Роналду закончит, и придут другие футболисты, которые будут феерить», — приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

На текущий момент Роналду забил 924 гола за карьеру, из которых 789 — на клубном уровне и ещё 135 — в составе португальской национальной команды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.