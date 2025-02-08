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Стали известны подробности конфликта между Фликом и Пеньей

Стали известны подробности конфликта между Фликом и Пеньей
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Несколько дней назад между главным тренером «Барселоны» Ханс-Дитером Фликом и вратарём команды Иньяки Пеньей состоялся напряжённый разговор, после которого испанский футболист остался в расстроенных чувствах. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Пенья хотел получить объяснений от Флика, почему он потерял место в основном составе сине-гранатовых. Немецкий специалист ответил, что 25-летний вратарь не проявляет достаточной самокритичности, и в качестве примера привёл ситуацию с опозданием Пеньи на тренировку перед полуфинальным матчем Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Подчёркивается, что Флик обозначил и другие ситуации, в которых игрок нарушал дисциплину.

Иньяки Пенья стал основным вратарём «Барселоны» после того, как тяжёлую травму получил Марк-Андре тер Штеген, однако в последних матчах голкипер начал оставаться на скамейке запасных.

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