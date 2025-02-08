«Реал» — «Атлетико»: во сколько начнётся матч 23-го тура Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра пройдёт на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу». В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти набрала 49 очков за 22 матча. «Атлетико» заработал 48 очков после 22 игр и располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров «Барселона», набравшая 45 очков в 22 встречах.

Необычные названия футбольных клубов: