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Реал Мадрид — Атлетико Мадрид: во сколько начало матча 23-го тура Ла Лиги 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Реал» — «Атлетико»: во сколько начнётся матч 23-го тура Ла Лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 8 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра пройдёт на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу». В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти набрала 49 очков за 22 матча. «Атлетико» заработал 48 очков после 22 игр и располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров «Барселона», набравшая 45 очков в 22 встречах.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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