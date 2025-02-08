Игрок «Спартака» Рябчук высказался о зимних сборах

Левый защитник «Спартака» Олег Рябчук рассказал, как проходят сборы красно-белых, и выразил уверенность, что команда будет полностью готова к началу второй части сезона.

«В целом на зимних сборах всё проходит хорошо. Хорошие тренировки и игры. Ещё тяжело, но я уверен, что ко 2 марта мы будем готовы.

Сейчас не самое главное, какие у нас соперники. Самое главное — как мы себя чувствуем, как играем», — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команду с прошлого лета возглавляет сербский тренер Деян Станкович.