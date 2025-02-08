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«Милан» может продлить аренду Феликса за € 8-10 млн с правом выкупа за € 30-35 млн — GdS

«Милан» может продлить аренду Феликса за € 8-10 млн с правом выкупа за € 30-35 млн — GdS
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«Милан» рассматривает вариант с продлением аренды 25-летнего крайнего нападающего «Челси» Жоау Феликса до завершения сезона-2025/2026. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. На текущий момент португальский футболист будет выступать за итальянский клуб до окончания нынешнего сезона.

По информации источника, «россонери» могут предложить «синим» заплатить € 8-10 млн за пролонгацию аренды Феликса. Также «Милан» хочет, чтобы данное соглашение включало в себя право выкупа в 2026 году за € 30-35 млн.

25-летний нападающий дебютировал в составе «россонери» в четвертьфинальном матче Кубка Италии с «Ромой» (3:1). В этой игре Феликс отметился голом. Контракт футболиста с «Челси» действует до 30 июня 2031 года.

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