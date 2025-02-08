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Аморим: не смог заставить Рашфорда увидеть футбол так, как его вижу я

Аморим: не смог заставить Рашфорда увидеть футбол так, как его вижу я
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признал, что у него не получилось наладить контакт с нападающим Маркусом Рашфордом, который нынешней зимой был арендован «Астон Виллой» до конца сезона.

«Не смог заставить Маркуса увидеть игру и тренировки так, как я это вижу. Иногда у вас есть футболист, который действительно хорош с одним тренером, а с другим тренером всё иначе. Я хотел бы, чтобы Рашфорд и [Унаи] Эмери сработались, потому что он очень хороший игрок», — приводит слова Аморима журналист Лори Уитвелл в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, при Амориме 27-летний нападающий перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед». Действующее трудовое соглашение Рашфорда с манкунианцами рассчитано до 2028 года.

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