Аморим: не смог заставить Рашфорда увидеть футбол так, как его вижу я

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признал, что у него не получилось наладить контакт с нападающим Маркусом Рашфордом, который нынешней зимой был арендован «Астон Виллой» до конца сезона.

«Не смог заставить Маркуса увидеть игру и тренировки так, как я это вижу. Иногда у вас есть футболист, который действительно хорош с одним тренером, а с другим тренером всё иначе. Я хотел бы, чтобы Рашфорд и [Унаи] Эмери сработались, потому что он очень хороший игрок», — приводит слова Аморима журналист Лори Уитвелл в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, при Амориме 27-летний нападающий перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед». Действующее трудовое соглашение Рашфорда с манкунианцами рассчитано до 2028 года.