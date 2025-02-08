Шаронов: жаль, что карьера Игнатьева складывается не в том направлении

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о развитии карьеры нападающего Ивана Игнатьева, который перешёл в алжирскую «Кабилию» из армянского «Урарту».

«Я очень хорошо знаю Ивана Игнатьева. Мне очень нужен был такой нападающий в «Рубин», но Игнатьев пришёл в команду позже меня. Мне был необходим форвард, который открывается за спиной и хорошо работает в штрафной. Не знаю, что произошло с ним дальше. Мне жаль, что его карьера складывается не в том направлении, в котором могла быть, исходя из его потенциала», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме Владимир Гранат: Иван Игнатьев вошёл в историю, став первым россиянином в Алжире

Российские футболисты за рубежом: