Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шаронов: жаль, что карьера Игнатьева складывается не в том направлении

Шаронов: жаль, что карьера Игнатьева складывается не в том направлении
Комментарии

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о развитии карьеры нападающего Ивана Игнатьева, который перешёл в алжирскую «Кабилию» из армянского «Урарту».

«Я очень хорошо знаю Ивана Игнатьева. Мне очень нужен был такой нападающий в «Рубин», но Игнатьев пришёл в команду позже меня. Мне был необходим форвард, который открывается за спиной и хорошо работает в штрафной. Не знаю, что произошло с ним дальше. Мне жаль, что его карьера складывается не в том направлении, в котором могла быть, исходя из его потенциала», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Владимир Гранат: Иван Игнатьев вошёл в историю, став первым россиянином в Алжире

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android