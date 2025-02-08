Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

40-летний Роналду является лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги, Бензема — второй

40-летний Роналду является лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги, Бензема — второй
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду с 16 голами является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. На второй строчке располагается 37-летний форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема, поразивший ворота соперника 14 раз. Замыкает тройку лидеров бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо, забивший 12 голов.

На текущий момент Роналду забил 924 гола за карьеру, из которых 789 — на клубном уровне и ещё 135 — в составе португальской национальной команды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Криштиану Роналду Подробнее
Карим Бензема Подробнее
Материалы по теме
«А наш Лев Яшин?» Кобелев отреагировал на слова Роналду про лучшего футболиста в истории

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android