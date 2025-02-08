40-летний Роналду является лучшим бомбардиром саудовской Про-Лиги, Бензема — второй

40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду с 16 голами является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. На второй строчке располагается 37-летний форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема, поразивший ворота соперника 14 раз. Замыкает тройку лидеров бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо, забивший 12 голов.

На текущий момент Роналду забил 924 гола за карьеру, из которых 789 — на клубном уровне и ещё 135 — в составе португальской национальной команды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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