Вингер «Динамо» Гомес: однажды Пеле сказал, что считает меня талантливым футболистом

Вингер московского «Динамо» Артур Гомес вспомнил свой недолгий разговор с прославленным бразильским футболистом Пеле.

— Несколько лет назад умер Пеле. Как это восприняли в Бразилии и лично вы?

— Мне довелось лично пообщаться с Пеле, когда я был в «Сантосе». Для меня это большая честь. Это самый великий игрок в Бразилии и мировом футболе. Он умер, но навсегда останется в наших сердцах как игрок и как человек. Я учился у него многому, для меня это большая легенда.

— Каким был ваш разговор с Пеле, что он говорил?

— Наш разговор был довольно быстрым, я был ещё студентом. Пеле пришёл к нам в аудиторию, с каждым перекинулся парой слов. У меня он спросил, чем я занимаюсь, рассказал, что считает меня талантливым, мы поговорили немного о футболе. Я всю жизнь буду помнить этот момент, это было быстро, но запомнится на всю жизнь, — приводит слова Гомеса ТАСС.

В нынешнем сезоне 26-летний вингер провёл 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура Гомеса в € 4 млн.