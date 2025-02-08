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Роналдо хочет, чтобы Анчелотти возглавил сборную Бразилии — Relevo

Роналдо хочет, чтобы Анчелотти возглавил сборную Бразилии — Relevo
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Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Милана» Роналдо выступает за то, чтобы итальянский специалист Карло Анчелотти стал главным тренером сборной Бразилии. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, Роналдо намерен баллотироваться на пост президента Федерации футбола Бразилии (CBF) в марте 2026 года. В случае избрания бывший нападающий рассчитывает пригласить в национальную команду Анчелотти, с которым у него прекрасные отношения.

На текущий момент между сторонами не было контактов. Подчёркивается, что цель Роналдо состоит не в том, чтобы Анчелотти бросил работу в «Реале» и возглавил сборную Бразилии. 65-летнего специалиста хотят пригласить в бразильскую национальную команду в случае его увольнения из «Королевского клуба» или по окончании контракта с ним. Действующее трудовое соглашение Анчелотти со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2026 года.

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