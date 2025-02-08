Комличенко — о сборах: ко всему готовы, но всё равно тяжело

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что у главного тренера команды Валерия Карпина всегда тяжёлые сборы.

«Сборы проходят как всегда: тяжело, нагрузки высокие. Второй сбор и игры через каждые три дня. Отдыхать некогда.

Результат на турнире неважен. Главное — физическая нагрузка, получать, что запланировали, чтобы все были без травм. У Карпина тяжёлые сборы. Ничего нового по сравнению с прошлыми годами нет. Всё те же нагрузки. Ко всему готовы, но всё равно тяжело», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Ростов» заработал 26 очков и располагается на седьмой строчке.