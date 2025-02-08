Курбан Бердыев отстранил игрока «Турана» Алиева за приставания к девушке — Sputnik

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Туран» Курбан Бердыев отстранил игрока команды Нахида Алиева от тренировок из-за приставаний к девушке. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

По данным источника, инцидент произошёл во время нахождения команды в одном из отелей в Баку. 18-летний футболист настойчиво пытался познакомиться с иностранкой, которая не отвечала ему взаимностью. Позже девушке пришлось обратиться к охране отеля, конфликт смогли уладить представители клуба.

Подчёркивается, что после случившегося Бердыев исключил футболиста из списка игроков основного состава, а также не допустил до тренировок даже с резервной командой.

«Туран» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Команда набрала 36 очков после 21 матча.