Белоус предположил, почему Игнатьев решил продолжить карьеру в Алжире

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию» из «Урарту».

«Мне кажется, ещё со времён Советского Союза никто из россиян не уезжал в Африку. Последний был Гаврилов в Конго (смеётся). Однако его посылали по одним делам, а он там успел поиграть. Переход Игнатьева в Алжир — это интересно, ведь это нефтедобывающая страна, где водятся деньги. Но и футбол на хорошем уровне. Алжир — один из лидеров Африки», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее 26-летний Иван Игнатьев выступал в «Урарту» (с июня 2024 года), после чего перешёл в «Кабилию». До этого он играл за сербский «Железничар Панчево». Игнатьев является воспитанником академии «Краснодара».

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